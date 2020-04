المحجوب: قوات الوفاق تفسد أي هدنة بسبب تركيا

أكد

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، الأحد، على دعم الجيش لأي هدنة

إنسانية، مبيناً أن قوات الوفاق تستغل الهدنة في ترويع المدنيين الآمنين .

وأوضح

المحجوب، فى تصريح صحفي، أن قوات الوفاق لا تحترم المعاهدات الدولية ولا الهدنة المعلنة،

وتبدأ بالهجوم واستهداف المدنيين والمواد الغذائية والطبية، مضيفاً أنها لا تمتلك

قرارها فهى تتلقى أوامرها من تركيا، مشدداً على أن الجيش يحترم الظروف الإنسانية التي

تمر بها البلاد في ظل مكافحة فيروس كورونا.

