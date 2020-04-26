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المحجوب: قوات الوفاق تفسد أي هدنة بسبب تركيا

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد
مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، الأحد، على دعم الجيش لأي هدنة
إنسانية، مبيناً أن قوات الوفاق تستغل   الهدنة في ترويع المدنيين الآمنين .

وأوضح
المحجوب، فى تصريح صحفي، أن قوات الوفاق لا تحترم المعاهدات الدولية ولا الهدنة المعلنة،
وتبدأ بالهجوم واستهداف المدنيين والمواد الغذائية والطبية، مضيفاً أنها لا تمتلك
قرارها فهى تتلقى أوامرها من تركيا، مشدداً على أن الجيش يحترم الظروف الإنسانية التي
تمر بها البلاد في ظل مكافحة فيروس كورونا.

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  • ولازال لسان حال الليبيين يقول ان تقليم أظافر قطعان همج مليشيات مصراته هو الضامن لعودة الاستقرار الي ليبيا فبعدما سقط نظام القذافي اصبح لا هناك لزوم ولا هناك ضروره لحمل المليشيات للسلاح فهو مهمة من صلب اختصاص الجيش وليست مهمة مليشيات فالمليشيات في الشرق اذعنت لصوت الحق الصادر من العقلاء في الشرق وفككت نفسها وسلمت السلاح وقبلت بعودة الجيش الي ثكناته إلا ان في الغرب الليبي لم تقبل المليشيات بتفكيك نفسها وخاصه المليشيات المارقه في مصراته فقد شافت نفسها انها فوق الكل وخرجت عن الاجماع الليبي وسقطت في هاويه التعصب الجهوي وأغرقت المدينه في مستنقع التطرف وهنا تبدل جلد مصراته وتغير لونها وكشرت عن انياب العداوه لكل مدن ليبيا وأختلت وحدة التراب الليبي بسبب طيش واللامبالة من شباب مصراته وأنعدم صوت العقلاء والحكماء في مصراته وارتفع بدل عنه صوت شبابي اخرق اهوج طائش أخذتهم العزه بالأثم وظنوا واهمين أن العرق المصراتي هو العرق السامي الذي يجب ان يحكم ليبيا ويستحوذ علي خيراتها دون سواه أما باقي الاعراق فلابد وان تكون خادمه لعرق مصراته فتشكلت مليشيات مصراتيه ومارست تلك المليشيات البلطجه علنا وفي وضح النهار علي باقي المدن الليبيه المجاوره لمصراته والبعيده منها ووضعوا مدينتهم تحت طائله اللوم والتجريح والازدراء من قبل كل الليبين ووقع عاقل مصراته وسفيهها علي حد سواء في مازق معاداة كل الليبيين وكان واجب علي عقلاء مصراته السيطره علي اصغارهم منذ البدايه وخاص بعد الخلاص من عدو الليبيين جميعا  الذي هو القذافي لكنه فات علي عقلاء مصراته أخذ زمام المبادره بكبح جماح الشباب المتهور والقول لهم الي هنا كفي يا اولاد فتحلوا بالعقل والحكمه يا شباب فقد كفانا حروب ولا تجعلوا مدينتكم طرفا في حروب خاسره كسابق حروب جدكم رمضان السويحلي مع باقي المدن الليبيه الذي سجل له التاريخ عدة نقاط سوداء وهي جمله من الاعتداءات علي بقيه المدن فجدكم رمضان السويحلي كان كوكتيل لعب عدة ادوار واتصف بكل الصيفات كان مجاهد ضد ايطاليا ثم مهاجماً لإمارة السنوسيه في اجدابيا ببرقه لاحتلالها ولكن لم يتمكن فقد طردوه السنوسيه من تخوم اجدابيا الي أن وصل داخل حدود مصراته ثم أختتم مشواره بشن حرب ضد ورفله وطلب أسلحه من الطليان واصبح حليف لايطاليا بعدما كان مجاهد ضدها وتعهد بغزو ورفله في محاوله منه لكسر شوكت جيش عبدالنبي بالخير في بني وليد لاخضاع بني وليد لايطاليا وبالفعل قد هاجم بني وليد بجيش جرار ولكنه أخفق في الانتصار علي ورفله وانهزمت جنوده وأستسلم لورفله هو جنوده

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