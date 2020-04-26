المحجوب: دعوة الاتحاد الأوروبي للهدنة كانت يجب أن توجه إلى الوفاق

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، إن القوات المسلحة تدعم أي هدنة إنسانية، لكن المشكلة دوما في الطرف الآخر؛ لأنهم مجموعة من الميليشيات، مشيرا إلى أن الدعوة التي وجهها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإقرار الهدنة يجب أن توجه إلى حكومة الوفاق.

وأضاف المحجوب في تصريحات لإرم نيوز، أنه سبق أن تم الإعلان عن هدنة لكن الميليشيات استغلتها لترويع المواطنين الآمنين وجلب المزيد من المرتزقة والطائرات التركية المسيرة لقتل أبناء الشعب الليبي.

وأشار المحجوب إلى أنه في الوقت الذي كان يدعو فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إعلان هدنة إنسانية، كانت الميليشيات المسلحة تواصل اعتداءاتها وتقصف بيوت الآمنين وشاحنات الوقود والتموين.

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