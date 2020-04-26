ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يدين قصف المليشيات لترهونة

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان خرق مليشيات الوفاق المتحالفة مع النظام التركي للهدنة الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا، وقيامها باستهداف المدنيين بقصف مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.
مؤسسة ملتقى الحوار قالت في بيان لها إن مدينة ترهونة تعرضت للقصف بأكثر من عشرين صاروخا سقطت كلها على منازل ومناطق سكنية، مما تسبب في إصابات وأضرار ترقى لمرتبة جرائم الحرب، فى خرق واضح للهدنة.
ودعت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين، والتحقيق في جرائمهم ضد المدنيين إثر محاولتهم السيطرة على تلك المدن خلال فترة الهدنة.
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