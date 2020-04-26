ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يدين قصف المليشيات لترهونة

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان خرق ‏مليشيات الوفاق المتحالفة مع النظام التركي للهدنة الدولية التي ‏ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا، وقيامها باستهداف المدنيين بقصف مدينة ‏ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.‏

مؤسسة ملتقى الحوار قالت في بيان لها إن مدينة ترهونة تعرضت للقصف بأكثر من عشرين صاروخا ‏سقطت كلها على منازل ومناطق سكنية، مما تسبب في إصابات وأضرار ‏ترقى لمرتبة جرائم الحرب، فى خرق واضح للهدنة.

ودعت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع ‏بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين، والتحقيق في جرائمهم ضد المدنيين إثر محاولتهم السيطرة على تلك المدن خلال فترة الهدنة. ‏

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا