«الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية»: صرف مستلزمات الوقاية من كورونا ببلدية المرج

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، صرف مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد للجنة الأزمة والطوارئ ببلدية المرج، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة.

وقال رئيس قسم المخازن بالوزارة منير بوعامر، في تصريح صحفي، إن “هذه المساعدات تأتي ضمن المتابعة المستمرة لوزير الشؤون الاجتماعية، والتي تضمنت مواد تنظيف وملابس وقائية للرش وأغطية ووسائد ومدافئ وخيما متنقلة”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الأزمة ببلدية المرج العقيد وهبي الرخ، أن “المواد العينية ستكون عونا لهم في مقر الحجر الصحي ولعناصر مديرية أمن المرج، لضبط الأمن بالصورة الصحيحة”.