صحفية إيطالية: ميليشيا لواء الصمود نقلت أسلحة كيماوية إلى مصراتة في نوفمبر 2019

روما-العنوان

كشفت الصحفية الإيطالية “فانيسا توماسيني” أن ميليشيا لواء الصمود، التابعة لـ صلاح بادي المعاقب دولياً من قبل مجلس الأمن قامت بنقل أسلحة كيماوية إلى مصراتة في نوفمبر 2019.

وقالت الصحفية الإيطالية في تقرير، أمس السبت، بأن عضو سابق في تنظيم داعش من سرت أخبرها بأن ميليشيا صلاح بادي قامت بنقل الأسلحة الكيماوية إلى مصراتة بالرغم من أنها ذكرت أن المصدر لم يقدم دليلاً على ذلك إلا أنها أشارت إلى تقارير صحفية متعددة في 2015 تحدثت عن حيازة ميليشيات تابعة لداعش لأسلحة كيمياوية من بينها غاز الماسترد وغاز السارين التي يزعم أنها استخدمت مؤخراً في جنوب طرابلس

وختم توماسيني تقريرها قائلة: “في ضوء كل هذا، من الواضح أن امتلاك الجماعات المسلحة من طرابلس ومصراته للأسلحة الكيماوية لا يجب استبعاده.

ويقاتل صلاح بادي زعيم تحالف فجر ليبيا التابع للجماعات الإسلامية والمُدرج في قوائم عقوبات الأمم المتحدة يقاتل في الجبهة ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وطالبت توماسيني المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التأكد مما إذ كانت هذه الأسلحة حقاً في حوزة هذه الجماعات المسلحة التابعة للحكومة الوفاق وبذل كل ما بوسعها لحماية المدنيين الذين يتعرضون باستمرار للاعتداء من خلال القصف العشوائي”.