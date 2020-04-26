الخارجية الأردنية ترحب بالبيان الأوروبي بخصوص الهدنة الإنسانية

رحبت وزارة الخارجية الأردنية اليوم بالبيان المشترك لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، والذي دعا إلى هدنة إنسانية في ليبيا،

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تأييد المملكة الأردنية للبيان الذي أيد كذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

وأضاف الصفدي أن الأردن يضم صوته إلى الأصوات التي تدعو الفرقاء في ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها جائحة كورونا وتبعاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا