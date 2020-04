بني وليد تعاني وضع معيشي سيء وانقطاع الاتصالات والوقود

تعيش مدينة بني وليد أيام عصيبة نتيجة شهر من القصف المتواصل من الطائرات التركية المسيرة التابعة لقوات الوفاق، وبين واقع خدمي مؤلم ونقص في الوقود والسيولة والمواد الغذائية والاتصالات، لتجويع سكان المدينة، رغم إعلانها الحياد التام بعيدا عن الأطراف المتحاربة

الطيران التركي المسّير لم يفرق في غاراته بين ناقلات شحن الوقود وبين شحنات مواد غذائية وخزانات مياه لمدنيين، حيث استهداف سيارة إسعاف بطريق مصنع 51 وقبلها تدمير الطريق الواصل بين المدينة ومنطقة اشميخ، واستهداف الطيران منذ يومين سيارات وقود وسيارة تموين بين منطقتي شميخ وتينيناي، جنوب المدينة.

القصف المستمر على المدينة تسبب في حالة من الخوف بين المواطنين، خاصة مع انقطاع جميع وسائل الاتصال عن المناطق التي تعرضت للقصف، وتزايد معاناة المواطنين.

وأكد خبراء أن المدينة تمثل أحد المواقع الاستراتيجية باعتبارها نقطة الوصل بين الجنوب والشمال، إضافة إلى أنها بوابة ترهونة والتي تحاول قوات الوفاق اقتحامها والسيطرة عليها.

بدورهم أكد شيوخ وأهالي قبائل بني وليد، على رفضهم التام لاستهداف المدينة، وقالوا إن قصف الطيران التركي المسير الذي ينطلق من قاعدة مصراته لا يختلف عن قصف الناتو عام 2011.

