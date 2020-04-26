عودة المياه إلى طرابلس والمناطق المجاورة آخر نهار اليوم

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة عن استكمال أعمال استبدال الصمام بموقع الشويرف، الذي تعطل بشكل مفاجئ الخميس بعد أن تم خفض معدل تدفق المياه إلى خمسين بالمئة، حتى تتمكن فرق الصيانة من القيام بأعمالها.

وقال الجهاز في منشور له أمس إنه لولا كثرة التوصيلات غير القانونية على طول المسار الشرقي بباقي المدن، لكانت نسبة هذا التدفق تكفي نصف حاجة مدينة طرابلس من المياه.

هذا كما باشرت فرق التشغيل بزيادة معدل التدفق، حيث من المتوقع عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية اليوم الإثنين بحسب الجهاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا