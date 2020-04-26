“طبرق” تعلن وصول 400 ليبي عالق من مصر

أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، عبدالمنعم أسويكر، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر فجر الأحد.

وقال أسويكر، في تصريحات صحفية،إن الليبيون العالقون وصلوا إلى أرض الوطن بسلام وتم تسكينهم في أربعة فنادق، بجهود اللجنتين الرئيسية والاستشارية طبرق لمكافحة وباء كورونا، مشيرا إلى أن35 حافلةً استأجرتها لجنة مكافحة كورونا طبرق لنقل المواطنين من منفذ امساعد الحدودي وإيصالهم إلى مقرات الحجر الصحي المحددة داخل بلدية طبرق.

وأوضح أسويكر، أن من بين الـ400 شخص كان هناك حالة تعاني من فشل كلوي، تسلمها عضو اللجنة الطبية مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، ووفرت لها العناية الطبية اللازمة لتخضع للحجر الصحي على مدار الـ14 يوماً المقبلة.

يذكر أن اللجنتين الرئيسية والفرعية ببلدية طبرق حددتا مقرا للحجر الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتولى متابعتها المركز الوطني لمكافحة الأمراض طبرق