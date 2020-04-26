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هذه تفاصيل المهمة الأولي للعملية إيريني

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد موقع “إيطاليا رادار” العسكري، الأحد، بدء تنفيذ العملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

حيث قامت طائرة “فيرتشايلد دورنير” بمهمة دورية لمدة 6 ساعات قبالة شرق ليبيا صباح اليوم الأحد، ثم هبطت مرة أخري في قاعدة “سيغونيلا” الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية الساعة 12:32 بتوقيت أوروبا، بحسب “إيطاليا رادار”  الذي تتبع أول مهمة كجزء من العملية إيريني.

وأوضح الموقع، أن الهدف الرئيسي للعملية تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما ستجمع العملية معلومات حول صادرات النفط غير القانونية من ليبيا، ومكافحة تهريب البشر وتدريب البحرية الليبية ، وخاصة خفر السواحل.

يشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد بحثوا، الأربعاء الماضي، الأوضاع في ليبيا. حيث أعلنت ألمانيا، التي استضافت مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في يناير الماضي، خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، اعتزامها المشاركة في العملية “إيريني” بنحو 300 جندي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هل يستخف الطليان بنا الم يتم ضبط سفينة نانا اللبنانية فى ايطاليا واعترف طاقمها بنقل اسلحة من تركيا فماذا فعلتم لو كنت قدمتم نتيجة التحقيق الى الاتحاد الاوربى وطلبتم فرض عقوبات على اردوغان والسراج بتجميد ارصدتهم واسرهم فى اوربا وحظر سفرهم الى اوربا لكان الرد رادعا

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