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“ثوار طرابلس” تنفي الانسحاب من وسط طرابلس

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد يوم من اشتباكات داخل حي زاوية الدهماني في طرابلس بين قوة الردع الخاصة وكتيبة ثوار طرابلس، نفت الأخيرة بشكل قاطع خروجها من الأماكن التي تسيطر عليها.

وأكدت الكتيبة عبر إدراج بصفحتها في “فيسبوك”، أنها موجودة في كل مقراتها وثكناتها العسكرية وبجميع عتادها ومنتسبيها بما في ذلك مقر شارع ونزريك بحي زاوية الدهماني الذي لم تحصل مشكلة بخصوصه، بحسب ما جاء في الإدراج، موضحة أن الأخبار التي نشرت ليلة الأحد لا أساس لها من الصحة.

وكانت “NEWS 218″، علمت من مصدر مطلع، أن اشتباكات متقطعة اندلعت فجر اليوم الأحد، بين مجموعة من قوة الردع الخاصة ومجموعة أخرى من كتيبة ثوار طرابلس، في حي زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن سبب الاشتباكات، التي استُعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إلقاء قوة الردع الخاصة القبض على أحد الأشخاص المعروفين داخل كتيبة ثوار طرابلس من دون إيضاح دوافع الاعتقال.

وذكر مصدر آخر لـ”NEWS 218″، أن تحرّك قوة الردع الخاصة ضد كتيبة ثوار طرابلس جاء بأمر من وزير الداخلية في الوفاق فتحي باشاغا الذي ما يزال على خلاف كبير مع كتيبة ثوار طرابلس كتيبة النواصي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • احكام سيطرة الجيش علي مقاليد الحكم هي عامل استقرار لأي بلد وأن تفكيك معسكرات المليشيات بفعل قوة الجيش وارجاع كافة الاسلحه المسروقه من الجيش ايام الفوضي الي مخازن الجيش الليبي الذي عاد للتشكل واستمد شرعيته من شرعيه البرلمان الليبي المنتخب شعبيا هو الضامن لعودة الاستقرار لليبيا فبعدما سقط نظام القذافي اصبح لا هناك لزوم ولا هناك ضروره لحمل المليشيات للسلاح فهو مهمة من صلب اختصاص الجيش وليست مهمة مليشيات فالمليشيات في الشرق اذعنت لصوت الحق الصادر من العقلاء في الشرق وفككت نفسها وسلمت السلاح وقبلت بعودة الجيش الي ثكناته إلا ان في الغرب الليبي لم تقبل المليشيات بتفكيك نفسها وخاصه المليشيات المارقه في مصراته فقد شافت نفسها انها فوق الكل وخرجت عن الاجماع الليبي وسقطت في هاويه التعصب الجهوي وأغرقت المدينه في مستنقع التطرف وهنا تبدل جلد مصراته وتغير لونها وكشرت عن انياب العداوه لكل مدن ليبيا وأختلت وحدة التراب الليبي بسبب طيش واللامبالة من شباب مصراته وأنعدم صوت العقلاء والحكماء في مصراته وارتفع بدل عنه صوت شبابي اخرق اهوج طائش أخذتهم العزه بالأثم وظنوا واهمين أن العرق المصراتي هو العرق السامي الذي يجب ان يحكم ليبيا ويستحوذ علي خيراتها دون سواه أما باقي الاعراق فلابد وان تكون خادمه لعرق مصراته فتشكلت مليشيات مصراتيه ومارست تلك المليشيات البلطجه علنا وفي وضح النهار علي باقي المدن الليبيه المجاوره لمصراته والبعيده منها ووضعوا مدينتهم تحت طائله اللوم والتجريح والازدراء من قبل كل الليبين ووقع عاقل مصراته وسفيهها علي حد سواء في مازق معاداة كل الليبيين وكان واجب علي عقلاء مصراته السيطره علي اصغارهم منذ البدايه وخاص بعد الخلاص من عدو الليبيين جميعا  الذي هو القذافي لكنه فات علي عقلاء مصراته أخذ زمام المبادره بكبح جماح الشباب المتهور والقول لهم الي هنا كفي يا اولاد فتحلوا بالعقل والحكمه يا شباب فقد كفانا حروب ولا تجعلوا مدينتكم طرفا في حروب خاسره

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