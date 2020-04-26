“ثوار طرابلس” تنفي الانسحاب من وسط طرابلس

بعد يوم من اشتباكات داخل حي زاوية الدهماني في طرابلس بين قوة الردع الخاصة وكتيبة ثوار طرابلس، نفت الأخيرة بشكل قاطع خروجها من الأماكن التي تسيطر عليها.

وأكدت الكتيبة عبر إدراج بصفحتها في “فيسبوك”، أنها موجودة في كل مقراتها وثكناتها العسكرية وبجميع عتادها ومنتسبيها بما في ذلك مقر شارع ونزريك بحي زاوية الدهماني الذي لم تحصل مشكلة بخصوصه، بحسب ما جاء في الإدراج، موضحة أن الأخبار التي نشرت ليلة الأحد لا أساس لها من الصحة.

وكانت “NEWS 218″، علمت من مصدر مطلع، أن اشتباكات متقطعة اندلعت فجر اليوم الأحد، بين مجموعة من قوة الردع الخاصة ومجموعة أخرى من كتيبة ثوار طرابلس، في حي زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن سبب الاشتباكات، التي استُعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إلقاء قوة الردع الخاصة القبض على أحد الأشخاص المعروفين داخل كتيبة ثوار طرابلس من دون إيضاح دوافع الاعتقال.

وذكر مصدر آخر لـ”NEWS 218″، أن تحرّك قوة الردع الخاصة ضد كتيبة ثوار طرابلس جاء بأمر من وزير الداخلية في الوفاق فتحي باشاغا الذي ما يزال على خلاف كبير مع كتيبة ثوار طرابلس كتيبة النواصي.

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