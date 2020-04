الكهرباء تناشد الخيرين ومنظمات المجتمع المدني لفتح صمام خط غاز سيدي السائح

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، كافة المتضررين

من انقطاع التيار الكهربائي بضرورة التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز في منطقة سيدي

السائح حتى يتسنى للشركة تشغيل وحدات التوليد المتوقفة وتغذية كافة المناطق بالتيار

الكهربائي.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى

أن هذه المناشدة تأتي تلبية لنداءات واستغاثة عدد كبير من المواطنين، الذين عبروا عن

معاناتهم، مؤكدة أنه في حال فتح صمام الغاز ستُباشر الشركة على الفور بتغذية كافة المناطق

بالتيار الكهربائي للحد من معاناة المواطنين القاطنين في المناطق التي تقع في أطراف

الشبكة الكهربائية.

