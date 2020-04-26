الثني يبحث الاستعداد لاستقبال العالقين بالخارج

عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، الأحد، اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر، بحث فيه استعداد المنافذ البرية والبحرية والجوية لاستقبال المواطنين العالقين في الخارج.

وذكر إعلام الحكومة الليبية أن الثني تطرق خلال الاجتماع للشروط الصحية والتدابير الاحترازية والوقائية اللازم اتخاذها مع البدء في عودة المواطنين.

كما تناول الاجتماع الذي عقد في بنغازي، مشاريع الطرق التي تعمل الحكومة الليبية على استكمالها حيث أكد الثني على ضرورة الإسراع في إنجازها بما يسهل حركة التنقل بين المدن والمناطق.

وكانت الحكومة الليبية قد اتخذت جملة من التدابير لضمان إرجاع المواطنين إلى ليبيا حيث دخلت قبل يومين أول دفعة عبر منفذ السلوم البري.

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