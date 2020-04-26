اخبار ليبيا الان

الثني يبحث الاستعداد لاستقبال العالقين بالخارج

تم النشر منذُ 17 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، الأحد، اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر، بحث فيه استعداد المنافذ البرية والبحرية والجوية لاستقبال المواطنين العالقين في الخارج.

وذكر إعلام الحكومة الليبية أن الثني تطرق خلال الاجتماع للشروط الصحية والتدابير الاحترازية والوقائية اللازم اتخاذها مع البدء في عودة المواطنين.

كما تناول الاجتماع الذي عقد في بنغازي، مشاريع الطرق التي تعمل الحكومة الليبية على استكمالها حيث أكد الثني على ضرورة الإسراع في إنجازها بما يسهل حركة التنقل بين المدن والمناطق.

وكانت الحكومة الليبية قد اتخذت جملة من التدابير لضمان إرجاع المواطنين إلى ليبيا حيث دخلت قبل يومين أول دفعة عبر منفذ السلوم البري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك