هيمة : مناطق الجنوب الغربي تمر بأسوأ الأوضاع الإنسانية

أكد عضو المجلس البلدي غات ” أحمد هيمة “، الأحد،

أن غات والبلدات الأخرى في المنطقة تعاني بشكل متزايد بسبب انقطاع إمدادات الوقود وغاز

الطهي، مبيناً أنه لا تصل إلى المنطقة سوى شاحنة وقود في الشهر الواحد تقريباً .

وأوضح هيمة في تصريحات

صحفية، أن المنطقة تأثرت كثيراً بسبب حالة الطوارئ المفروضة نتيجة أزمة فيروس كورونا،

مشيرا إلى أن السلع التموينية المدعومة من صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية لم

تصل للمدينة منذ فترة، إضافة إلى ما يعانيه المواطن هناك من نقص السيولة النقدية في

المصارف مع استمرار الأزمة.

