«الأردن» ترحب بالبيان الأوروبي الداعي لهدنة إنسانية في ليبيا 

رحبت الخارجية الأردنية بالبيان المشترك لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، والذي دعا إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأحد، في بيان صحفي، تأييد المملكة الأردنية للبيان الذي أيد كذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

وأضاف الصفدي، أن الأردن يضم صوته إلى الأصوات التي تدعو الفرقاء في ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها جائحة كورونا وتبعاتها.