اخبار ليبيا الان

«الأردن» ترحب بالبيان الأوروبي الداعي لهدنة إنسانية في ليبيا 

تم النشر منذُ 16 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحبت الخارجية الأردنية بالبيان المشترك لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، والذي دعا إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأحد، في بيان صحفي، تأييد المملكة الأردنية للبيان الذي أيد كذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

وأضاف الصفدي، أن الأردن يضم صوته إلى الأصوات التي تدعو الفرقاء في ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها جائحة كورونا وتبعاتها.

الوسوم

الأردن البيان الأوروبي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك