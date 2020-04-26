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هكذا علّق الجيش الليبي على الدعوة الأوروبية لإقرار هدنة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تعليقا على الدعوة التي وجهها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، لإقرار هدنة إنسانية في ليبيا، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب “إن الجيش يدعم أي هدنة إنسانية، لكن المشكلة دوما في الطرف الآخر؛ لأنهم مجموعة من الميليشيات وليسوا مؤسسة عسكرية قائمة”

وأكد المحجوب، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن “الجيش  لا يمانع في إعلان الهدنة، وفي الالتزام بها”، مضيفا: “لكن هذه الهدنة يجب أن تلتزم بها  حكومة الإخوان أولا، لكن الحقيقة أنني أشك في ذلك لأن هؤلاء لا عهد و لا ميثاق”، حسب قوله.

وأشار المحجوب، إلى أنه “سبق أن تم الإعلان عن هدنة سابقة ولكن الميليشيات لم تلتزم بها، بل إنها استغلت تلك الهدنة لترويع المواطنين الآمنين ولجلب المزيد من المرتزقة والطائرات التركية المسيرة لقتل أبناء الشعب الليبي”

وتابع: “في الوقت الذي كان يدعو فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى إعلان هدنة إنسانية، كانت الميليشيات المسلحة تواصل اعتداءاتها على الشعب الليبي، وتقصف بيوت الآمنين وشاحنات الوقود والتموين وقامت بقطع الكهرباء عن الناس في هذا الشهر المعظم”

وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد وجهوا أمس السبت، دعوة إلى طرفي النزاع في ليبيا لإقرار هدنة إنسانية واستئناف محادثات السلام.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • سيطرة الجيش هي عامل استقرار لأي بلد وأن تفكيك معسكرات المليشيات بفعل قوة الجيش وارجاع كافة الاسلحه المسروقه من الجيش ايام الفوضي الي مخازن الجيش الليبي الذي عاد للتشكل واستمد شرعيته من شرعيه البرلمان الليبي المنتخب شعبيا هو الضامن لعودة الاستقرار لليبيا فبعدما سقط نظام القذافي اصبح لا هناك لزوم ولا هناك ضروره لحمل المليشيات للسلاح فهو مهمة من صلب اختصاص الجيش وليست مهمة مليشيات فالمليشيات في الشرق اذعنت لصوت الحق الصادر من العقلاء في الشرق وفككت نفسها وسلمت السلاح وقبلت بعودة الجيش الي ثكناته إلا ان في الغرب الليبي لم تقبل المليشيات بتفكيك نفسها وخاصه المليشيات المارقه في مصراته فقد شافت نفسها انها فوق الكل وخرجت عن الاجماع الليبي وسقطت في هاويه التعصب الجهوي وأغرقت المدينه في مستنقع التطرف وهنا تبدل جلد مصراته وتغير لونها وكشرت عن انياب العداوه لكل مدن ليبيا وأختلت وحدة التراب الليبي بسبب طيش واللامبالة من شباب مصراته وأنعدم صوت العقلاء والحكماء في مصراته وارتفع بدل عنه صوت شبابي اخرق اهوج طائش أخذتهم العزه بالأثم وظنوا واهمين أن العرق المصراتي هو العرق السامي الذي يجب ان يحكم ليبيا ويستحوذ علي خيراتها دون سواه أما باقي الاعراق فلابد وان تكون خادمه لعرق مصراته فتشكلت مليشيات مصراتيه ومارست تلك المليشيات البلطجه علنا وفي وضح النهار علي باقي المدن الليبيه المجاوره لمصراته والبعيده منها ووضعوا مدينتهم تحت طائله اللوم والتجريح والازدراء من قبل كل الليبين ووقع عاقل مصراته وسفيهها علي حد سواء في مازق معاداة كل الليبيين وكان واجب علي عقلاء مصراته السيطره علي اصغارهم منذ البدايه وخاص بعد الخلاص من عدو الليبيين جميعا  الذي هو القذافي لكنه فات علي عقلاء مصراته أخذ زمام المبادره بكبح جماح الشباب المتهور والقول لهم الي هنا كفي يا اولاد فتحلوا بالعقل والحكمه يا شباب فقد كفانا حروب ولا تجعلوا مدينتكم طرفا في حروب خاسره

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