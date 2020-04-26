هكذا علّق الجيش الليبي على الدعوة الأوروبية لإقرار هدنة

تعليقا على الدعوة التي وجهها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، لإقرار هدنة إنسانية في ليبيا، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب “إن الجيش يدعم أي هدنة إنسانية، لكن المشكلة دوما في الطرف الآخر؛ لأنهم مجموعة من الميليشيات وليسوا مؤسسة عسكرية قائمة”

وأكد المحجوب، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن “الجيش لا يمانع في إعلان الهدنة، وفي الالتزام بها”، مضيفا: “لكن هذه الهدنة يجب أن تلتزم بها حكومة الإخوان أولا، لكن الحقيقة أنني أشك في ذلك لأن هؤلاء لا عهد و لا ميثاق”، حسب قوله.

وأشار المحجوب، إلى أنه “سبق أن تم الإعلان عن هدنة سابقة ولكن الميليشيات لم تلتزم بها، بل إنها استغلت تلك الهدنة لترويع المواطنين الآمنين ولجلب المزيد من المرتزقة والطائرات التركية المسيرة لقتل أبناء الشعب الليبي”

وتابع: “في الوقت الذي كان يدعو فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى إعلان هدنة إنسانية، كانت الميليشيات المسلحة تواصل اعتداءاتها على الشعب الليبي، وتقصف بيوت الآمنين وشاحنات الوقود والتموين وقامت بقطع الكهرباء عن الناس في هذا الشهر المعظم”

وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد وجهوا أمس السبت، دعوة إلى طرفي النزاع في ليبيا لإقرار هدنة إنسانية واستئناف محادثات السلام.