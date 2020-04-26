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مصراتة تتسلّم ثاني جهاز للكشف عن كورونا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة، الأحد، تسلمه جهاز تحليل PCR BIORAD ، المخصص لتحاليل فيروس كورونا، من المقر الرئيس بطرابلس.

وأوضح المركز أن الجهاز الذي وصل الأحد، سيُضاف إلى الجهاز الذي تسلمه من غرفة التجارة والصناعة بالمدينة، وسيتم البدء بالتجهيزات الاثنين.

وتوقع أن يبدأ العمل الفعلي وإجراء التحاليل بالجهازين المخصصين للكشف عن المصابين بفيروس كورونا نهاية هذا الأسبوع بعد إتمام عملية التركيب والمعايرة واعتماد العمل بهما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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