بعد محاولة إخوانية فاشلة.. كيف أشعل مسلسل “شط الحرية” إعجاب الليبيين مكتسحاً “الزعيمان”؟

حاول أتباع جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، السير على النهج التركي، الذي يتخذ من التليفزيون أداه لترويج تاريخيهم وثقافتهم، فانتجوا مسلسل “الزعيمان”، بملايين الدولارات محاولين إبراز وتلميع بعض رموز التاريخ الليبي باستخدام القوى الناعمة والمسلسلات التاريخية لإيصال ما يريدون إيصاله إلى ضعاف العقول، وعلى الرغم من الأموال الطائلة التي أُنفقت على انتاجه، إلا أنه لم يُحقق النتائج المرجوة لهذه الجماعة.

ويجسد مسلسل الزعيمان، الحياة في ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي (فترة 1880 إلى 1923)، وقد سلط الضوء على شخصيات عدة من بينها سليمان الباروني وبشير سعداوي ورمضان السويحلي، وقد تم تصوير المسلسل في عدة دول أبرزها تركيا وتونس، مستخدمين أحدث الكاميرات والتقينات الحديثة في التصوير، ومخرج المسلسل هو الليبي أسامة رزق، أما منتج المسلسل هو مدير قناة النبأ السابق وليد اللافي.

وعقب عرض الحلقة الأولى تسارع الخبراء إلى ذكر المغالطات التاريخية التي سردها المسلسل. بينما قال آخرون إن ما يحدث تزوير للتاريخ الليبي، وعلى الرغم من القدرات الإنتاجية الهائلة التي تم تسخيرها لإنجاح المسلسل، إلا أنه لم يحقق مشاهدات كبيرة تتناسب مع الأموال التي أنفقت عليه، في حين أن مسلسلات أخرى، بإنتاج بسيط لا يتعدى الـ 10 آلاف دولار حققت نجاحا كاسحا في الأوساط الليبية ولاقت رواجا هائلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، وعلى رأسهم مسلسل شط الحرية.

واكتسح مسلسل شط الحرية، شاشات الأسرةالليبية، بجزئيه الأول والثاني، محققا انتشارا واسعا ونجاحا مبهرا في ليبيا، وأشاد به آلاف المتابعين الليبين من مختلف أنحاء العالم، وهو مسلسل يناقش الأزمات التي يعاني منها الشعب الليبي ولكن بقالب كوميدي جذاب وبإنتاج بسيط، وتمكن المسلسل، من إيصال عشرات الرسائل الهامة للرأي العام الليبي.

واحتفى رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيس بوك” بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “شط الحرية” على الرغم من قلة الإمكانيات الإنتاجية والموارد المالية التي تم تخصيصها له؛ وقال عبد الباسط بن هامل في تغريدة له: “وانتصر شط الحرية على الزعيمان.. “، وقال العربي أبو بكر الورفلي في تغريدة له عبر “تويتر”: “تحية لكل المشاركين بالعمل الفني شط الحرية، لقد أدخلوا البسمة علينا بعمل فني بسيط يحاكي الواقع وفي قالب كوميدي بسيط، استطاعوا الوصول إلى أعلى نسبة مشاهدة، مزيدا من التقدم والنجاح”، بينما غرد أمير موسى قائلا: “مسلسل شط الحرية أثبت أن الفلوس والإمكانيات مستحيل تخليك فنان ومستحيل تعطيك القبول”.