مصدر لـ218: ضباط أتراك يُركّبون جهاز تشويش بمطار معيتيقة

تعليقات
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كلها وسائل متخلفة فبضرب مولدات الكهرباء والمحولات بالمطار تصبح بلا قيمة
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خيبكم الله اى تشويش فى عصر السماوات المفتوحة والانترنت والاتصال بالاقمار الصناعية هذه الوسائل البلهاء تصلح فى تركيا حيث قبضة امنية اما فى ليبيا لا تصلح فى ظل مليشيات متناحرة
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المهم تعرفوا تحددوا مكان دفن خاششقى فى اسطنبول ياخيب مخابرات فى العالم واحد يقطع بالمنشار وينقل داخل اسطنبول ولا تعرفون حتى الان اين ذهب بينما يتم تسريب اجتماعات الخوان فى اسطنبول بالصوت والصورة سلمللى على تشويش اوغلوا وزير خارية اردوغان
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القراءاه المستقبليه كانت لدي الجيش الاسرائيلي رغم ليس في حرب لا مع ايران ولا مع حزب الله ولكنه يعلم جيدا وصول تعزيزات عسكريه علي مقربه من حدوده بغض النظر عن كونه كيان مغتصب فلسطين ولكن التي تلفت النظر انه كان يستهدف أي نواة لمعسكر تشرع ايران او حزب الله بتركيب اول لبنته في سوريا تقصفه في مهده فيخر سقفه علي القواعد فلو عمل جيشنا بنفس الطريقه اول ما تصل شحنه للمليشيات من تركيا يتم استهدافها واول يشرع الاتراك في بناء اي صرح علي الارض الليبيه ممكن ان يشكل خطر علي الجيش يتم استهدافه كان ممكن انا وغيري نقتنعوا بان لدي جيشنا قراءه مستقبليه لساحة المعركه
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امكانيات الجيش الليبي حاليا تجعل انجازاته امام تحالف دولي من تركيا وقطر وتونس والجزائر من قبيل المعجزات العسكريه عليكم ان تفخروا بجيش لا يهاب الموت من اكبر قائد لأقل جندي هذا هو الجهاد في سبيل الله رحم الله شهدائكم وشفا مرضاكم
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