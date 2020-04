400 ليبي عالق في مصر يصلون إلى طبرق ويخضعون للحجر الصحي

أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية

لمكافحة وباء كورونا، عبدالمنعم أسويكر، اليوم الأحد، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي

من العالقين بمصر، مشيرا إلى أنه تم تسكينهم داخل أربعة فنادق.

وأشار أسويكر، في تصريحات صحفية، إلى أن العالقين وصلوا

عبر منفذ امساعد الحدودي، مضيفا أن من بين الـ400 شخص كان هناك حالة تعاني من فشل كلوي،

تسلمها عضو اللجنة الطبية مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، ووفرت لها العناية الطبية

اللازمة لتخضع للحجر الصحي على مدار الـ14 يوماً المقبلة.

يذكر أن اللجنتين الرئيسية والفرعية ببلدية طبرق حددتا مقرا

للحجر الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا، وسيتولى متابعتها المركز الوطني لمكافحة

الأمراض في طبرق

