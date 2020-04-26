“موقع رادار” يكشف تفاصيل تنفيذ عملية “إيريني” أولى مهامها في مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

طرابلس-العنوان

كشف موقع “مراقب رادار إيطاليا” المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والبحر المتوسط، عن دخول العملية الأوروبية “إيريني” لمراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيز التفعيل، اليوم الأحد.

ونشر موقع الرادرات الإيطالي تفاصيل أولى مهام العملية التي قابلتها حكومة الوفاق الوطني فور الإعلان عنها باعتراض رسمي.

وذكر الموقع أنه تم تتبع أول مهمة كجزء من العملية إيريني الجديدة، مشيرا إلى أن طائرة فيرتشايلد دورنير SA-227DC (N919CK) غادرت من قاعدة سيغونيلا صباح اليوم (الأحد) حوالي 06:00 صباحا.

وأوضح الموقع أن الطائرة قامت بمهمة دورية لمدة 6 ساعات قبالة شرق ليبيا، وهبطت الطائرة مرة أخرى في قاعدة سيغونيلا الجوية فى جزيرة صقلية الإيطالية، في الساعة 12:32 بتوقيت وسط أوروبا.

ووفقا للموقع، فإن العملية إيريني تستهدف بشكل رئيسي دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، وهي تفعل ذلك باستخدام الوسائل البحرية والجوية، كما ستوفر المراقبة لمنع صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، وستقوم ببناء القدرات والتدريب لخفر السواحل الليبي والبحرية، وستدعم مكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار به.