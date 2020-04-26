النجار: ليبيا لم تتجاوز “مرحلة الخطر” بشأن كورونا

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين النجار، إن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بإرشادات التباعد الاجتماعي لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف النجار في تصريح نشره المركز بصفحته في “فيسبوك”، الأحد، إن جاهزية غرف العزل المخصصة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بلغت 85%.

وبشأن جاهزية مستشفى العيون لاستقبال حالات كورونا كمثال، بيّن النجار أن المستشفى مجهز لاستقبال المرضى بسعة 70 سريرا منها 30 غرفة عناية مجهزة بأدق الإمكانيات.

وجاء تصريح النجار عقب زيارة قامت بها اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا لغرف العزل المخصصة لاستقبال مرضى كورونا في كل من (معيتيقة، مستشفى العيون، سفينة بن عوف).

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