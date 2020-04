أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة،

الإثنين، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا لليوم الثامن عشر على التوالي.

وأوضحت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع

التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الوضع الوبائي في ليبيا جيد، متوقعة تقليص ساعات الحظر

خلال الأيام القادمة.

