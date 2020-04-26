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فانيسا توماسيني: لواء الصمود نقل أسلحة كيماوية إلى مصراتة العام الماضي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

نشرت الصحفية الإيطالية “فانيسا توماسيني” أن ميليشيا ” لواء
الصمود” بقيادة الإرهابي صلاح بادي قامت بنقل أسلحة كيماوية من بينها غاز الماسترد
وغاز السارين إلى مدينة مصراتة في نوفمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أنها استخدمت
مؤخراً في جنوب طرابلس.

وأكد الصحفية في تقريرها أن امتلاك الجماعات المسلحة من طرابلس
ومصراته للأسلحة الكيماوية لا يجب استبعاده، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة
الكيميائية التأكد مما إذ كانت هذه الأسلحة حقاً في حوزة قوات الوفاق وبذل كل ما بوسعها
لحماية المدنيين الذين يتعرضون باستمرار للاعتداء من خلال القصف العشوائي  

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تعليقات

  • فمن ليس عنده ماضي في النصر والصمود فلن يكون له حاضر فلواء الصمود من مدينه ليبيه مارقه دائما تسعي لاثارة القلاقل في ليبيا ولكن سيهزم هذا اللواء فلا صمود ولا يحزنون هذه المدينه المارقه كل معاركها مع المدن الليبيه كانت خاسره ففي سجلها التاريخي هزائم فقط ولا يوجد أي نصر ولن تحقق اي نصر رغم أنها مدججه بالسلاح التركي والافراد الاتراك والمرتزقه السوريين ولكن الحق يعلا ولا يعلا عليه فالجيش علي حق وهذه الشراذم علي باطل فلن تفلح في السابق مليشيا مصراته بقيادة رمضان السويحلي أي انتصار علي الليبيين رغم انها كانت مدججه بالاسلحه الايطاليه والتخطيط الايطالي ولكن ولان الله ينصر في الحق بأقل الاسلحه فقد هزمت مليشيا السويحلي علي تخوم بني وليد واستسلم صاغرا ذليلا قائد مليشيا المدعو رمضان السوحلي لخصمه عبد النبي وطلب العفو وذكره بان العفو من شيم الكرام ولكن هل كان يستحق العفو او بادي هذا اذاما وقع في الآسر هل يستحق العفو ففي رأيي لا يستحق

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