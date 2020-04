فانيسا توماسيني: لواء الصمود نقل أسلحة كيماوية إلى مصراتة العام الماضي

نشرت الصحفية الإيطالية “فانيسا توماسيني” أن ميليشيا ” لواء

الصمود” بقيادة الإرهابي صلاح بادي قامت بنقل أسلحة كيماوية من بينها غاز الماسترد

وغاز السارين إلى مدينة مصراتة في نوفمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أنها استخدمت

مؤخراً في جنوب طرابلس.

وأكد الصحفية في تقريرها أن امتلاك الجماعات المسلحة من طرابلس

ومصراته للأسلحة الكيماوية لا يجب استبعاده، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة

الكيميائية التأكد مما إذ كانت هذه الأسلحة حقاً في حوزة قوات الوفاق وبذل كل ما بوسعها

لحماية المدنيين الذين يتعرضون باستمرار للاعتداء من خلال القصف العشوائي

