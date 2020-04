مسؤول موريتاني ينفي تولي ولد الشيخ أحمد رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا

نفى مصدر في وزارة الخارجية الموريتانية، الأحد، أنباء تقديم

وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استقالته للرئيس محمد ولد الغزواني، لتولي

منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن وزير الخارجية مستمر في

منصبه ويتابع حاليا ظروف إيواء المواطنين العالقين في الخارج، مشيرا إلى أنه لا

يوجد شيء رسمي بخصوص تعينه مبعوثا أمميا لدى ليبيا.

