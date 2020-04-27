عقوب: تجاوزنا الخطر في مواجهة كورونا..ولكن

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، الأحد، إن البلديات الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة الليبية تجنبت مرحلة الخطر، لكنها ما زالت تواجه أزمة عودة العالقين في حالة عدم التزامهم بإجراءات الحجر الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

وبحسب إدارة الإعلام بوزارة الصحة، أكد عقوب أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات جاهزة لفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، مهيبا بكافة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة من كبار السن والسيدات الحوامل ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع: “حصدنا نتائج جيدة بمعنى أننا تجنبنا الخطر، ولكن بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل”، في حالة الالتزام كافة المواطنين الليبيين بالخارج حين عودتهم بكافة البلديات باجراءات الحجر الصحي واتباع كافة تعليمات وتوصيات اللجنة العليا واللجنة الاستشارية و الارشادات الصحية لتحقيق نتائج أفضل” وخاصة أن ”التزام المواطنين بإجراءات التوقي من تفشي فيروس كورونا يبقى السبيل الأنجح للسيطرة على الوباء”.

وأوضح عقوب، أنه سيتم تحويل جميع من دخلوا البلاد من دول الجوار ، إلى الحجر الصحي الإجباري، مؤكدا أن الليبيين العالقين سيعودون إلى منازلهم فور انتهاء مدة الحجر الصحي والتأكد من الإلتزام به، كأحد أهم شروط الوقاية وتقليل خطر انتشار المرض في ليبيا.