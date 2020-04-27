تفاصيل أول مهمة لـ”إيريني” قبالة ليبيا

نشر موقع ” Itamilradar” الإيطالي، الأحد، تفاصيل أول مهمة لعملية “إيريني” في البحر المتوسط والتي تهدف إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في 31 مارس الماضي بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا والذي جرى تمديده لأكثر من مرة.

ورصد الموقع مهمة “EUNAVFOR MED”، وهي الأولى ضمن عملية “إيريني”، حيث غادرت طائرة “فيرتشايلد دورنير” من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية صباح في تمام الساعة السادسة من صباح الأحد، وقامت بمهمة دورية لمدة ست ساعات متواصلة قبالة شرق ليبيا ثم هبطت في قاعدة سينغولا الجوية في صقلية الإيطالية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف.

ولم تقتصر مهمة “إيريني” على تطبيق قرار حظر توريد الأسلحة فقط بل شملت المركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية أيضا وقطع الغيار، وهناك مهام ثانوية لإيريني تحرص على تتبعها منها منع صادرات النفط غير المشروعة وبناء الكفاءات وتدريب خفر السواحل الليبي والبحرية ودعم أجهزة مكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وقد أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج رفضه في وقت سابق عملية ايريني موجهاً رسالته إلى مجلس الأمن قائلا إنه لم يجرِ التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية وأن الاتحاد الأوروبي يُغفل مراقبة الجو والحدود البرية.

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