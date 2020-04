أفادت

مصادر مطلعة، الإثنين، بأن ضباط أتراك قاموا بتركيب جهازا للتشويش على تغطية شبكات

الاتصالات ليبيانا والمدار و LTT في مطار معيتيقة الدولي،

مشيرين إلى أن مهمته التغطية على إقلاع الطائرات التركية المُسيّرة ومنع تصويرها

