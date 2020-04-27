المشير يجتمع مع أمراء العمليات العسكرية بمقر القيادة العامة

ترأس القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ليلة أمس الاجتماع الخاص مع أمراء العمليات في مختلف المناطق في ليبيا، بمقر القيادة العامة بالرجمة.

ولم توضح القيادة العامة، أي تفاصيل عن الاجتماع الخاص، الذي يجمع أمراء العمليات العسكرية في ليبيا.

ويأتي الاجتماع الخاص، بعد إعلان شعبة الإعلام الحربي، من إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة، خلال 24 ساعة الماضية، منها طائرة خرجت من مقر الكلية الجوية مصراتة، حاولت استهداف مقرات الجيش الوطني.

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