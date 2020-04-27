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المشير يجتمع مع أمراء العمليات العسكرية بمقر القيادة العامة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ترأس القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ليلة أمس الاجتماع الخاص مع أمراء العمليات في مختلف المناطق في ليبيا، بمقر القيادة العامة بالرجمة.

ولم توضح القيادة العامة، أي تفاصيل عن الاجتماع الخاص، الذي يجمع أمراء العمليات العسكرية في ليبيا.

ويأتي الاجتماع الخاص، بعد إعلان شعبة الإعلام الحربي، من إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة، خلال 24 ساعة الماضية، منها طائرة خرجت من مقر الكلية الجوية مصراتة، حاولت استهداف مقرات الجيش الوطني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • انتهت الهدنة وانكشفت حكومة المليشيات امام الجميع انها مجرد دمية لتنظيمى داعش والقاعدة يقودهم جميعا سلطان الارهاب الدولى والذى انهى مهمته بنقل الدواعش كى يبدا الدور الامريكى لتدميرهم وتحقيق انجاز مع الجيش الوطنى فى مكافحة الارهاب كما حدث فى مصر اعطوا ضوء اخضر للخوان لحكم مصر ثم اعطوا ضو ء اخضر لاسقاطهم بدليل انه بعد ثورة 30 يونبو كان اكبر عميل امريكانى البرادعى نائب الرئيس المؤقت وفى ليبيا واضح الاتفاق مع المشير على ترتيبات ما بعد التحرير لهذا حصل على الموافقة !!!

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