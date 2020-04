اللجنة العليا لمجابهة كورونا تتابع الأماكن المخصصة للعزل والحجر الصحي

قامت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، التابعة لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، الأحد، بزيارة ميدانية للأماكن المخصصة للعزل والحجر الصحي والكشف

عن الحالات المشتبه بها.

وتابعت اللجنة سير العمل بالمركز المخصص للعزل الصحي

“معيتيقة” الذي استقبل حالات مصابة “بفيروس كورونا، وقامت بزيارة مجمع

العيادات الدهبية زاوية الدهماني المخصص للفحص والكشف المبكر عن حالات الاشتباه.

وختمت اللجنة الزيارة بمركز العزل مستشفى العيون والذي خُصص

للعزل الطبي وجاهزية العناصر الطبية.

