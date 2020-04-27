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“مكافحة الأمراض” فرع مصرتة يستلم جهاز PCR

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استلم فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة مصراتة، جهاز PCR، ضمن خطة وزارة الصحة في حكومة الوفاق، لتجهيز مختبر متكامل بالفرع لرفع إمكانيات وجاهزية فرع مصراتة.

وقام رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي أونيس، بزيارة للفرع، للوقوف على تجهيزات الفرع وتزويده بمعدّات خاصة بالعمل الميداني للكشف والتحليل المختبري.

وأوضح أونيس، أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق، ستطلق برنامجاً تدريبياً للكوادر الطبية للرفع من قدرات الكادر الطبي العامل بالمختبر لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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