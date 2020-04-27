عقوب: تجنبنا مرحلة الخطر في مواجهة فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، إن البلديات الواقعة تحت سيطرت الحكومة الليبية تجنبت مرحلة الخطر، ولكنها ما زالت تواجه أزمة عودة العالقين في حالة عدم إلتزامهم بإجراءات الحجر الصحي لمواجهة جائحة كورونا، ضمن خطة الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة.

وأوضح عقوب، أن فرق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة بالبلديات، جاهزين لفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم، في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة بـ14 يوماً.

وأهاب وزير الصحة بالحكوة الليبية، كافة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة من كبار السن والسيدات الحوامل، ضرورة الإلتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والإلتزام بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي ما يقوي الجهاز المناعي.

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