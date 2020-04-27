الخدمات الطبية طبرق: استقبلنا أكثر من 400 مواطن قادم من مصر

أفادت إدارة الخدمات الصحية طبرق، أن اللجنتين العليا الرئيسية والطبية الفرعية في طبرق، استقبلت أكثر من 400 مواطن قادم من الجمهورية المصرية، بمنفذ امساعد البري.

وأشارت الإدارة أن اللجان أستأجرت 35 حافلة لنقل المواطنين من منفذ امساعد الحدودي وإيصالهم إلى مقرات الحجر الصحي المحددة سلفا ببلدية طبرق.

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية طبرق، أن من بين العائدين، حالة تعاني من فشل كلوي استلمها عضو اللجنة الطبية مدير إدارة الخدمات الصحية، وتم توفير العناية الطبية اللازمة لها، لتخضع للحجر الصحي على مدار 15 يوما.

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