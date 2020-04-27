“مكافحة الأمراض” فرع مصراتة يستلم جهاز PCR

استلم فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة مصراتة، جهاز PCR، ضمن خطة وزارة الصحة في حكومة الوفاق، لتجهيز مختبر متكامل بالفرع لرفع إمكانيات وجاهزية فرع مصراتة.

وقام رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي أونيس، بزيارة للفرع، للوقوف على تجهيزات الفرع وتزويده بمعدّات خاصة بالعمل الميداني للكشف والتحليل المختبري.

وأوضح أونيس، أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق، ستطلق برنامجاً تدريبياً للكوادر الطبية للرفع من قدرات الكادر الطبي العامل بالمختبر لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية