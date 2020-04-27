الخارجية الليبية: الوفاق منعت إيصال دعم لمكافحة كورونا إلى أكثر من 85 بلدية

علّقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، على تسليم الاتحاد الأفريقي الدعم الطبي المقدم من شركة ” جاك ما” الصينية، لمواجهة وباء كورونا، إلى حكومة الوفاق، بأن هذا الدعم لن يصل إلى كل البلديات في ليبيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن حكومة الوفاق قامت بمنع إيصالها إلى أكثر من 85 بلدية من أصل 105 بلديات تتبع الحكومة الليبية.

ووصفت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، أن ما تقوم به حكومة الوفاق، بالقرصنة على هذه المساعدات الإنسانية والتي وضفتها سياسيا من أجل كسب ولاء بعض البلديات التابع لسيطرتها.

وحذرت الخارجية الليبية، المنظمات الدولية والإقليمية، بأن هذه المساعدات هي لأغراض إنسانية بحتة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال توظيفها سياسيا وحرمان الشعب الليبي منها.

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