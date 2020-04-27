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الهلال الأحمر الليبي ينشر إحصائيات أنشطة التأهب والاستجابة لفيروس كورونا

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، إحصائيات أنشطة التأهب والإستجابة للفرق التابعة لها، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا في ليبيا.

وتضمنت الإحصائيات، الزيارات المنزلية للأطباء، وعدد الاستشارات، وعدد المحاضرات التوعوية والمتدربين، والإغاثة التي تم توزيعها.

وتأتي هذه الإحصائيات التي نشرتها الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بعد فترة قامت خلال فروعها في كل ليبيا، بالعمل اليومي، لتوعية المواطنين، وتقديم المسعدات اللازمة لمواجهة الفيروس ومكافحته.

وهُنا ننشر لكم الإحصائيات، وفقا لما نشرته الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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