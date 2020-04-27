بوالخطابية يصدر تعليماته باستقبال أي ليبي عالق في مصر

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، تعليمات باستقبال أي ليبي عالق في مصر من أي بلدية في ليبيا، بفنادق طبرق الخاصة بالحجر الصحي وهي دار السلام وباب طبرق وزين وأكاكوس.

وأعرب بوالخطابية، عن شكره لأصحاب هذه الفنادق، مطالبا الجميع بالمحافظة وعدم الإختلاط والزيارات واحترام رجال الأمن والإنصياع للتعليمات الصادرة أثناء فترة الحجر لمدة 14 يوم.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، على دور لجنة مكافحة الكورونا ومديرية الأمن في حماية الفنادق المذكورة، وأنها تقوم بواجبها على أكمل وجه، إضافة إلى رجال القوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية