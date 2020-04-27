الخارجية الموريتانية تنفي تعيين ولد لشيخ أحمد مبعوثا أمميا

نفى مصدر في وزارة الخارجية الموريتانية، أنباء تقديم وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استقالته للرئيس محمد ولد الغزواني.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن ما تتداوله بعض المواقع الإخبارية بخصوص تقديم ولد الشيخ أحمد استقالته استعداد لتعيينه مبعوثا أمميا في ليبيا عار عن الصحة، مؤكداً أن “الوزير مستمر في منصبه ويتابع حاليا ظروف إيواء المواطنين العالقين في الخارج”

وأضاف المصدر: “رغم جدارة ولد الشيخ أحمد، بتولي منصب المبعوث الأممي في ليبيا نظرا لسجله السابق كنائب للمبعوث الأممي في ليبيا ثم مبعوثا أمميا في اليمن.. لكن ليس هناك أي شيء رسمي بهذا الخصوص”

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