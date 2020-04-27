 المهمة الأولي للعملية إيريني لمراقبة تنفيذ الحظر على ليبيا

أكد موقع “إيطاليا رادار” العسكري، الأحد، بدء تنفيذ العملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

حيث قامت طائرة “فيرتشايلد دورنير” بمهمة دورية لمدة 6 ساعات قبالة شرق ليبيا صباح يوم الأحد، ثم هبطت مرة أخري في قاعدة “سيغونيلا” الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية الساعة 12:32 بتوقيت أوروبا، بحسب “إيطاليا رادار” الذي تتبع أول مهمة كجزء من العملية إيريني.

وأوضح الموقع، أن الهدف الرئيسي للعملية تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما ستجمع العملية معلومات حول صادرات النفط غير القانونية من ليبيا، ومكافحة تهريب البشر وتدريب البحرية الليبية ، وخاصة خفر السواحل.

يشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد بحثوا، الأربعاء الماضي، الأوضاع في ليبيا. حيث أعلنت ألمانيا، التي استضافت مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في يناير الماضي، خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، اعتزامها المشاركة في العملية “إيريني” بنحو 300 جندي.

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