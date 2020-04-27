عقوب: تجنبنا مرحلة الخطر في مواجهة «كورونا»

قال وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب إن البلديات الواقعة تحت سيطرت الحكومة الموقتة «تجنبت مرحلة الخطر» في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

إلا أنه عاد وحذر من حدوث أزمة حال عدم الالتزام بإجراءات الحجر الصحي بالنسبة للعالقين العائدين من الخارج، بما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ البلاد، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الأحد.

وأوضح وزير الصحة ، أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات جاهزين لفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، وحتى انتهاءه بعد 14 يوما.

وأهاب وزير الصحة بكافة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة من كبار السن والسيدات الحوامل ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي ما يقوي الجهاز المناعي.

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وأمس الأحد، وصل أكثر من 400 مواطن من العالقين في مصر إلى البلاد، وتم تسكينهم في أربعة فنادق، بجهود اللجنتين الرئيسية والاستشارية طبرق لمكافحة وباء كورونا، حسب تصريحات مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عبدالمنعم أسويكر،

وأضاف أسويكر أن 35 حافلةً استأجرتها لجنة مكافحة كورونا طبرق لنقل المواطنين من منفذ امساعد الحدودي وإيصالهم إلى مقرات الحجر الصحي المحددة داخل طبرق.

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