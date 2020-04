قال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، إنه تم رصد تدريبات جوية تركية لاستهداف مواقع داخل ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا تهدد دائما باستخدام القوة المفرطة ضد الجيش.

وأوضح المسماري في تصريحات صحفية، أن قوات تركية برية شاركت مؤخرا في هجوم كبير شنته قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة على مدينة ترهونة، في 7 محاور، ولم يستطيعوا الاقتراب من أطراف المدينة أو من الحيز الإداري لها.

ولفت المسماري إلى أن هناك 17 ألف إرهابي قدموا من سوريا إلى ليبيا، عاد منهم إلى سوريا ما يقرب من 1800، بينهم مصابون وجرحى، وسقط منهم أكثر من ألف قتيل.

The post المسماري: قوات تركية برية شاركت قوات الوفاق في هجومها على ترهونة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24