بو الخطابيه: تخصيص 4 فنادق بطبرق لاستقبال العالقين في مصر

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، الإثنين، أنه سيتم استقبال جميع العالقين في مصر بفنادق طبرق الخاصة بالحجر الصحي وهي دار السلام، وباب طبرق، وزين واكاكوس.

وطالب بو الخطابية، في بيان له عبر صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالمحافظة وعدم الإختلاط والزيارات، والإنصياع للتعليمات الصادرة أثناء فترة الحجر لمدة 14 يوم.

