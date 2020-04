قال وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، الأحد، إن البلديات التابعة للحكومة المؤقتة تجنبت مرحلة الخطر في مواجهة فيروس كورونا، لكنها مازالت تواجه أزمة عودة العالقين في حالة عدم التزامهم بإجراءات الحجر الصحي.

وأضاف عقوب في بيان له، أنه سيتم تحويل جميع من دخلوا البلاد من دول الجوار، إلى الحجر الصحي الإجباري، ضمن تدابير منع تفشي كورونا، لافتا إلى أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات مستعدين لفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، وذلك حتى انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة بـ14 يوماً.

The post عقوب: تجنبنا مرحلة الخطر في مواجهة كورونا ولكن مازلنا نواجه أزمة العالقين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24