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المسماري: قوات الوفاق حاولت الهجوم على ترهونة من سبعة محاور

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، أن التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق حاولت الهجوم على ترهونة من 7 محاور في عملية شاملة اشتركت فيها طائرات مسيرة تركية وقوات تركية برية، ودفعوا بكل ما لديهم ولم يستطيعوا حتى الاقتراب من أطراف المدينة أو من الحيز الإداري لها.

وأضاف المسماري لصحيفة الشرق الأوسط أن ترهونة “مدينة عصية على السقوط رغم أنهم يستميتون للسيطرة عليها لقطع الإمداد عن القوات المسلحة” مردفا “نعي كل أهداف الميليشيات ولدينا كل التقديرات التعبوية اللازمة لتفادي هذه المخططات”.

وأوضح المسماري أن حديث وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، حول إمكانية طرد قوات الجيش من مدينة ترهونة مجرد “محاولة لرفع الروح المعنوية للميليشيات الإرهابية المقاتلة معه”، بالإضافة إلى أنها “محاولة لإيجاد فرصة وحافز أكبر للتدخل التركي في العملية القتالية.

ورد المسماري على اتهامات باشاغا لـ”الجيش الوطني” باستهداف سكان العاصمة، قائلاً: “هذه ادعاءات باطلة، والغريب أنه وزير داخلية وليس متحدثاً عسكرياً أو شخصية تحارب على الأرض ليتحدث عن حقيقة ما يحدث. يومياً هناك قصف عشوائي ينطلق من مواقع الميليشيات في قاعدة معيتيقة وأطراف العاصمة”.

 وتابع المسماري: “هناك فارق كبير بيننا وبينهم في الأهداف والمبادئ، هم يدافعون عن استمرار وجودهم كميليشيات وقوى بمراكز السلطة والمال في طرابلس، ونحن نقاتل بهدف (تحرير) ليبيا، أي من أجل كرامة المواطن، وبالتالي لا يمكن أن نقصف المواطنين داخل أحيائهم ومنازلهم. نحن نتقيد تماماً في الجيش الوطني، وربما هذا ما جعل زمن المعركة يطول لأكثر مما كان متوقعاً”. 

وأضاف: “اعتمادنا الرئيسي على الاختراقات البشرية للعناصر المقاتلة أكثر من الاعتماد على الأسلحة الثقيلة واستخدام القوة المفرطة في التمهيد للمعركة”.

ولفت المسماري إلى أن باشاغا “لم يكن يتحدث من واقع منصبه كوزير داخلية وإنما كقائد عمليات وآمر ميليشيا (المرسى) بمصراتة، وهو دائماً يحاول شرعنة التدخل التركي، وآخرها الادعاء زوراً بأن القوات المسلحة تستخدم أسلحة كيماوية بمحاور القتال، وبالتالي يكون التدخل التركي مشروعاً دولياً لحماية السكان والعاصمة من خطر الكيماوي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ما جنته براقش علي أهلها وعلي نفسها هو ما جنته وستجنيه مليشيات الوفاق علي نفسها وعلي مدينتي مصراته وطرابلس فبراقش نبحت وهي لا تدرك عاقبة نبحها كيف تكون او الي ماذا تاؤل ومليشيات النفاق تحدت الليبيين ولا تعلم عاقبة تحديها أين ستوصلها فطرالبس ومصراته اليوم مليشياتها التي تعث فسادا وقتلا وتشريدا في المدن الليبيه فلن تكون هي طرابلس مصراته عندما تحل بها الهزيمه المحققه بالمليشيات علي يد الجيش فبراقش لأنها حيوان ينبح بالفطره علي الغرباء ولم تكن لتعي نتيجة نبحها بان ذلك سيجعل الغزاة للقريه يكتشفوا اين اختفوا السكان بعد تركهم للقريه وأختبأهم بالكهف خوفا من بطش الغزاة وكادت تنجو هي واصحاب القريه وخاصه عندما الغزاة لم يجدوا احد بالقريه هموا بمغادرتها ولكن بنبحه منها أستدلوا علي الكهف الذي كانت تقف امامه وكان به سكان القريه مختبأون فتم قتلها وقتل سكان القريه لقد جنت علي نفسها براقش

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