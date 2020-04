قبائل الحزام الأخضر تفوض الدكتور سيف الإسلام القذافي لقيادة المرحلة الراهنة

فوض المجلس الاجتماعي لقبائل الحزام الأخضر، الأحد، الدكتور سيف الإسلام القذافي، لقيادة المرحلة الراهنة، والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة ولم شمل الليبيين.

وأوضح المجلس الاجتماعي في بيان له، أن هذا التفويض صدر بعد الاتفاق مع مشايخ وأعيان قبائل الحزام الأخضر في زليتن شرقًا، مرورًا بالخمس وقصر الأخيار والقر بوللي غربا.

وأشار البيان إلى أن الدكتور سيف الاسلام القذافي سيعمل على جعل ليبيا لحمة وطنية واحدة، بعيدًا عن التحديات السياسية والجهوية، موضحًا أنه لا فرق بين الشرق والغرب والجنوب.

