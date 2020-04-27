الخارجية الموريتانية تنفي إستقالة الوزير ولد الشيخ إستعداداً لتعيينه مبعوثاً أممياً في ليبيا

ليبيا – نفى مصدر في وزارة الخارجية الموريتانية أن يكون الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد قدم استقالته للرئيس محمد ولد الغزواني استعداد لتعيينه مبعوثا أمميا في ليبيا.

المصدر وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أوضح أن ما تتداوله بعض المواقع الإخبارية بخصوص تقديم الاستقالة عار عن الصحة وأن الوزير مستمر في منصبه ويتابع حاليا ظروف إيواء المواطنين العالقين في الخارج بسبب إغلاق الحدود لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتابع المصدر: “رغم أن ولد الشيخ أحمد جدير بتولي منصب المبعوث الأممي في ليبيا نظرا لسجله السابق كنائب للمبعوث الأممي في ليبيا ثم مبعوثا أمميا في اليمن.. لكن ليس هناك أي شيء رسمي بهذا الخصوص”.

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