الثني يتابع إستعداد المنافذ البرية والبحرية والجوية لإستقبال العالقين في الخارج

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد سير عمل مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الشروط الصحية والتدابير الاحترازية والوقائية اللازم اتخاذها مع البدء في عودة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج لأرض الوطن.

وبحسب المكتب الإعلامي يأتي الاجتماع الذي عقده الثني من سلسلة من الاجتماعات لبحث هذا الملف الهام وذلك بالنظر إلى الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

وبدوره،شدد الثني على ضرورة اتباع كافة الاشتراطات الصحية المعتمدة في هذا الشأن مع التنسيق التام مع كل المعنيين بالملف.

ومن جهة أخرى،بحث رئيس الحكومة كافة مشاريع الطرق في كافة ربوع البلاد، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنجازها بما يخدم المواطن ويسهل تنقله بين المدن والمناطق.

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