أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة، الإثنين، بدء دخول المياه التدريجي لشبكة مياه مدينة طرابلس منذ الساعة الرابعة صباحاً مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه.

