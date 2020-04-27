عقوب: تجاوزنا مرحلة الخطر في مواجهة جائحة كورونا

ليبيا – قال وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب إن البلديات الواقعة تحت سيطرت الحكومة الليبية تجنبت مرحلة الخطر، لكنها ما زالت تواجه ازمه عودة العالقين في حالة عدم لالتزامهم باجراءات الحجر الصحي في مواجهة جائحة كورونا وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد بماو يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ البلاد.

عقوب أوضح عبر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الليبية أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات جاهزين لفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي وذلك حتى انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة بـ14 يوماً.

وأهاب وزير الصحة بكافة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة من كبار السن والسيدات الحوامل ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور والحرص على اتباع نظام غذائي صحي ما يقوي الجهاز المناعي.

واضاف:” حصدنا نتائج جيده بمعنى أننا تجنبنا الخطر، ولكن بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل في حالة الالتزام كافة المواطنين الليبيين بالخارج حين عودتهم بكافة البلديات باجراءات الحجر الصحي واتباع كافة تعليمات وتوصيات اللجنة العليا واللجنة الاستشارية و الارشادات الصحية لتحقيق نتائج أفضل وخاصة أن إلتزام المواطنين بإجراءات التوقي من تفشي فيروس كورونا يبقى السبيل الأنجح للسيطرة على الوباء”.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي والانضباط لتعليمات الدولة واجب وطني يهدف إلى حماية المصلحة العامة وسيمكننا من الانتصار في حربنا على فيروس كورونا لضمان سلامتهم وسلامة اسرهم،على حد قوله.

عقوب أشار إلى أنه سيتم تحويل جميع من دخلوا البلاد من دول الجوار إلى الحجر الصحي الإجباري ضمن تدابير منع تفشي كورونا وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار كورونا،مؤكدا أن الليبيين العالقين سيعودون إلى منازلهم فور انتهاء مدة الحجر الصحي والتأكد من الالتزام به كأحد أهم شروط الوقاية وتقليل خطر انتشار المرض في ليبيا.

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