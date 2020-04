اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث نوايا الاحتلال الصهيوني بضم الضفة الغربية

صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أنه تم الاتفاق علي عقد جلسة استثنائية لوزراء الخارجية العرب يوم الخميس المقبل ، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سلطنة عمان ، بناءا على طلب فلسطين لبحث الخطوات والاجراءات التى يمكن للدول العربية اتخاذها حال قيام الاحتلال الصهيوني بتنفيذ نواياه المعلنة بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض سيادته عليها .

وأوضح زكي أن وزراء الخارجية سيبحثون فى اجتماعهم مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات، وتمكين الحكومة الفلسطينية من مواجهة الاضرار الناجمة عن فيروس كورونا واجراءات الكيان الصهيوني العدوانية بالاضافة إلى مصادرته لأموال المقاصة.

ولفت زكى إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تلقي مؤخرا رسالة من سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عبر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الصهيونية بإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية، معتبراً أن قراراً مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات السياسية بين الطرفين .

